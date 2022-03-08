Tohumluk çeşidinin üretim ve pazarlama hakkı satılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü “Hasat” cinsi tohumluk çeşidinin üretim ve pazarlama hakkını açık ihaleyle satacak.

İhaleye ilişkin şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Enstitü Müdürlüğü'nde ya da http://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae internet adresinde ücretsiz görülebilir. İstekliler ihaleye girebilmeleri için şartnameleri ve eklerini Döner Sermaye İşletmesi'nden 250 TL karşılığında satın alabilir.

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