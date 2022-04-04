Tokat Havalimanı yeni terminal binasındaki ticari alanlar ve ulaşım hizmetleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı yeni terminal binasında bulunan ticari alanlar ile ulaşım hizmetlerinin kiraya verilmesi için ihale düzenleyecek.

İç-dış hatlar giden yolcu salonunda bulunan ticari alanlar, 7 aracı kapsayan taksi hizmeti ve Tokat Havalimanı-Şehir merkezi, Tokat Havalimanı-Erbaa, Tokat Havalimanı-Niksar-Reşadiye, Tokat Havalimanı-Turhal-Zile güzergahlarında yapılacak yolcu taşıma hizmetinin kiraya verilmesine ilişkin ihale 14 ve 15 Nisan 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Söz konusu mahallere ait sözleşme taslakları ve ihale şartnameleri DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı ile Tokat Havalimanı Müdürlüğünden temin edilebilir.

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