Tokgöz: ‘Bir gün değil her gün hatırlayalım’

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ülkemizde hayatın her alanında fırsatlar sunulması gereken engellileri sadece bir gün değil, her gün hatırlamak gerektiğini söyledi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan Tokgöz, günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli unsurlardan birinin engelli vatandaşlara sağlanan eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi olduğunu vurguladı. Tokgöz, engellilerin toplumsal yaşamda etkin bir şekilde yer alabilmesi, fırsat eşitliğinden yararlanması ve hiçbir ayrımcılığa uğramadan haklarının korunmasının, geleceğe güvenle bakmanın temel şartı olduğunu kaydetti.

Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesi gereğince insanları sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmanın, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamanın devletin asil görevi olduğunun altını çizen Ulaş Tokgöz, "Engelli vatandaşlarımız 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışacak eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik ve istihdamdan yararlandırılmayı talep etmektedir. Bu haklı talepler hayata geçirildiği gün engelli yurttaşlarımızın hayatı insan onuruna yaraşır bir şekle dönecektir. İşte böyle bir günde, hepimizin aslında birer engelli adayı olabileceğini unutmadan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar, zor şartlar altında hayat mücadelesi veren tüm engelli yurttaşlarımıza ve onlara desteğini hiçbir koşulda esirgemeyen ailelerine sevgi ve saygılarımı sunarım." dedi. (Haber Merkezi)