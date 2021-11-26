Tokgöz’den akaryakıt zamlarına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, akaryakıta yapılan zamlara tepki gösterdi.

Araç sahiplerinin peş peşe gelen zamların altında ezildiğini belirten Tokgöz, "Benzin, motorin ve LPG fiyatları doların fırlamasıyla aldı başını gidiyor. Zam yapılacağını duyan vatandaşlarımız ise benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Yaşadığımız bu çağda bu görüntüler milletimize yakışmıyor." dedi.

Akaryakıtın üretimin temel girdisi olduğu için iğneden ipliğe her ürünün fiyatına bu zamların yansıyacağını dile getiren Ulaş Tokgöz, "Bu zamlar enflasyonu, enflasyon faizleri yükseltecek. Yüksek faiz, yatırımları düşürüp işsizliği daha da artıracak. Sonuçta geçim sıkıntısıyla boğuşan milyonlarca insanımızın hayatı daha da zorlaşacak" diye konuştu.

‘AKP, TÜRK MİLLETİNİN SIRTINA YÜK’

Mevcut hükümetin faturayı kendisine değil, yine vatandaşa kestiğini ifade eden Tokgöz, "AKP, izlediği yanlış politikalar nedeniyle ülkemizi karanlığın içerisine soktu. Tepeden tırnağa her şeye her gün zam geliyor. Asgari ücretliye, emekliye kaşıkla verirken kepçeyle geri alıyorlar. Artık AKP, Türk milletinin sırtına yük olmaktan başka bir anlam ifade etmiyor." şeklinde konuştu.

Marketlerin yaşanan zamlar ve tedarik sıkıntıları nedeniyle yağ, şeker ve un satışlarına kota getirildiğine de değinen Tokgöz, "Birçok market söz konusu ürünlerin satışını kişi başı 1 adetle sınırladı. Gerekçe olarak ise tedarik sıkıntısı yaşanan bu ürünlerden herkesin eşit şekilde yararlanması gösterildi. Bu kotalar derhal kaldırılmalıdır." dedi.

Türkiye'de yaşanan ekonomik durumun vatandaşı bir hayli zorladığını dile getiren Ulaş Tokgöz, "Dolardaki hızlı yükseliş enerjiden akaryakıta, gıdadan giyime kadar birçok ürüne zam olarak yansıyor. Kurun 13.50'yi görerek tarihi rekor kırması, fiyatların daha da yükseleceği korkusunu yaşatıyor." diye konuştu.

Ayrıca vatandaşların hastanelerden de randevu alamadıklarına değinen Ulaş Tokgöz, "Yeni binalar yapabilirsiniz. Fakat yaptığınız o binalar maalesef vatandaşı sağlığına kavuşturmuyor. Vatandaşın artık bunlara dayanacak gücü kalmadı. Sorunların çözümünün tek adresi sandık. Erken seçim değil, hemen seçim" dedi. (Haber Merkezi)