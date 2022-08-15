TOKİ 20 ilde 204 iş yeri satacak

TOKİ 20 ilde 204 iş yeri satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Trabzon, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak illerinde 204 iş yerini vadeli olarak açık artırma ile satışa sundu. 

İhale 1 Eylül 2022 Perşembe günü düzenlenecek. İhaleye internet katılımı için kayıtlar 31 Ağustos 2022 günü saat 10.30'a kadar alınacak. 

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