TOKİ Akkent’e 754 konut yapıyor

FATİH AKBAŞ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tarafından ‘Her Yıl 100.000 Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum’da yaptırılacak konutların inşası başladı.

TOKİ tarafından 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonuçlanmasının ardından yüklenici firma Akkent Mahallesi’nde bulunan inşaat sahasında bir taraftan şantiye kurma çalışmalarına devam ederken diğer taraftan ise temel kazası yapıyor. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ile kamyon yoğun tempoda çalışıyor.

Akkent Mahallesi’nde Atletizm Stadyumu ile Guinness Ormanı arasında ki alana inşa edilen 754 konutun ihale şartnamesine göre 550 takvim gününde bitirilmesi gerekiyor. İhale kapsamında konutların alt yapısı ile çevre düzenlemesi de yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 18:16