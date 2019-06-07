TOKİ Çorum Celilkırı başvuruları başladı!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Çorum Celilkırı projesinde yer alan konutlar için başvuru dönemi başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Çorum Celilkırı projesinde yer alan konutlar satışa çıktı. 2 adet 2 oda 1 salon konutun yer aldığı proje için son başvuru tarihi 28 Haziran 2019 olarak belirlendi.

Başvuruların Ziraat Bankası tarafından kabul edildiği TOKİ Çorum 2019 projesinde en düşük konut fiyatı 83 bin 636 TL, en yüksek konut fiyatı 88 bin 507 TL olarak belirlendi. Yüzde 12 peşinatla konut sahibi olunabilen proje için ödenecek peşinat bedelleri 10 bin 36 TL ile 10 bin 620 TL arasında değişiyor. 180 ay vade imkanı sağlanan Çorum Celilkırı TOKİ projesinde ödenecek aylık taksit tutarları 408,89 TL'den başlıyor, 432,70 TL'ye kadar yükseliyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 17:05