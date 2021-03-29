TOKİ Çorum'da emekliler için 438 konutu satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum'da emekliler için 438 adet konutun satışı yapılacak.

Alt Gelir Grubu Projesinde 306 adet ve Sosyal Konut Projesi'nde ise 132 adet olmak üzere toplamda 438 konut fiyatı en düşük 159 bin 581, en yüksek ise 295 bin 655 olarak belirlendi.

Konutlar büyüklüğü, başvuru yeri/süresi ve diğer ayrıntılar için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021, 19:56