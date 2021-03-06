TOKİ'de toprak kayması tedirgin etti

FATİH BATTAR

Çorum Akkent’te bugün yaşanan toprak kayması vatandaşları tedirgin etti. Akkent girişinde yer alan bloklarda toprak kayması yaşandı. Toprak kayması gören vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen belediye ekipleri toprak kayması yaşanan binalarda şerit çekerek önlem aldı. Toprak kayması ile ilgili inceleme yapan ekipler bir rapor yazdı. Yazılan rapora göre o bölgede önlem alınması bekleniyor.

Kaymadan dolayı çok tedirgin olduklarını belirten bina sakinleri de bir an önce önlem alınmasını bekliyor. Bu arada kayma nedeniyle bazı binalarda çatlak oluştuğu gözlemlendi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 16:51