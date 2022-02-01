TOKİ'den Balıkesir'de konut ve iş yeri satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Balıkesir Merkez, Gönen ve Susurluk'ta 3 konut ve 35 iş yerini satışa çıkardı.

İhaleler için salon katılımı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Bilkent, Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, İstanbul adreslerinde 16 ve 17 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İnternet katılımı ise 15 Şubat 2022 saat 10.30'da sonlanacak.

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