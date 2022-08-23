TOKİ'den konut ve ticaret merkezi yapım ihalesine davet

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 118 konut ve 2 dükkanlı ticaret merkezi inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapımı kapsamında ihale düzenleyecek.

İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhale 16 Eylül 2022 tarihinde TOKİ toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

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