TOKİ'den vadeli olarak 137 konut, 120 iş yeri satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor.