TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 20 indirim kampanyasını bu sene de tekrarlayacaklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kurum, kalan taksit sayısı 12'den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25'inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yaptıklarını kaydetti.

Vatandaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.