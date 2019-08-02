TOKİ konutları için hak sahipleri belirlendi

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi’nde emekli vatandaşlar için inşa edilecek 657 konutun kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi. Kurada isimlerini duyan vatandaşlar gözyaşlarına boğulurken mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.

Dar gelirli vatandaşları konut sahibi yapmaya devam eden TOKİ, Çorum’da emekliler için 657 konut inşa edecek. Toplam 3 bin 666 kişinin başvurunun olduğu projede noter huzurunda 2+1 nitelikte 481 konutun, 3+1 nitelikte 176 konutun kurası yapıldı. Kura töreni Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Kurada ismi okunan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen vatandaşlar, hayallerinin gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum Merkez Kuruçay Mahallesi projesinde konutların 481’i "2+1", 176’sı da "3+1" nitelikte olacak. 2+1 konutlar 450 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 12, yüzde 20 peşin ve 180, 240 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu. 3+1 konutlar ise 880 TL’den başlayan taksitlerle yüzde 10, yüzde 20 peşin 120 ve 180 ay vade seçenekleri ile satışa sunuldu.

Kura çekimine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Emlak Yönetim Genel Müdürü hemşehrimiz Ayhan Karaca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı katıldı.

TOKİ kura sonuçlarını yarın resmi sitesinden açıklayacak. Hakimiyet Gazetesi olarak Pazartesi günü kura sonuçlarını yayınlayacağız.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 16:02