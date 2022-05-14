TOKİ konutları için zemin etüt çalışması yapıldı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük’ün girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan TOKİ konutları için çalışmalara başlandı.

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan İskilip Belediye Başkan Ali Sülük "İlçemize, Milletvekillerimiz Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya’nın destekleriyle kazandırdığımız TOKİ konutları için zemin etüdü çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımıza, Belediyemizin TOKİ birimi sayfasıyla yapılacak olan çalışmaları ve güncel bilgileri duyurmaya devam edeceğiz. TOKİ konutlarının ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2022, 10:16