TOKİ konutlarında kura tarihleri belli oldu

FATİH AKBAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi”nde kura tarihleri belli oldu.

Toplu Konut İdaresi’nden yapılan duyuruda hangi ilde ne kadar konut yapılacağı ve başvurusu kabul edilenler ile kabul edilmeyenlerin isimlerinin de bulunduğu listelere de yer verildi. Duyuruda ayrıca toplu konutların hak sahiplerinin belirleneceği kura tarihleri de açıklandı.

Proje kapsamında Çorum’da il merkezi ile birlikte Uğurludağ ve Oğuzlar’a TOKİ tarafından toplam 500 konut inşa edilecek.

İl merkezine yapılacak konutların sayısı 175 adedi 2+1, 75 adedi ise 3+1 olmak üzere toplam 250 olarak belirlendi. İl merkezi yapılacak konutların kurası da 24 Nisan Cuma günü çekilecek.

Uğurludağ’da 105’i 2+1, 45’i de 3+1 olmak üzere toplam 150 adet konut yapılacak ve hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 5 Haziran 2020 Cuma yapılacak.

Oğuzlar’da ise 70 adet 2+1, 30 adet 3+1 olmak üzere inşa edilecek 100 konutun kuraları da 5 Haziran 2020 Cuma günü çekilecek.

Kura törenlerinin saatleri ve nerede yapılacağının ise ileriki tarihlerde açıklaması bekleniyor. Toplu konutlar için başvuru yapanlar isim listelerine www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 19:41