TOKİ Kuruçay’da 271 konut satıyor

FATİH AKBAŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Kuruçay’da yaptırdığı konutları satışa çıkarttı.

TOKİ’nin Kuruçay’da yaptırdığı 743 adet toplu konutun 271’inin satışı için başvurular 23 Ağustos’ta başlayacak.

Satışa sunulan konutlardan 232 adedi 2+1, 39 adedi ise 3+1 tipinde olup başvurular.

23 Ağustos- 03 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası A.Ş Çorum Şubesi ve e-Devlet üzerinden alınacak. e- Devlet başvuruları ise 02 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 10 Eylül’de kuralar çekilecek ve ardından ise asil hak sahipleri ile 16 Eylül- 06 Ekim 2021 tarihleri arasında Halk Bankası AŞ. Çorum Şubesi’nde sözleşmeler imzalanacak.