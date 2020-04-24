TOKİ sosyal konut kura tarihleri belli oldu

TOKİ, 100 bin sosyal konut için kuraları yeniden başlatıyor. Koronavirüs riski nedeniyle 23 Mart'ta ara verilen kuralara 28 Nisan'da başlanacak.üz binlerce vatandaşın beklediği sosyal konut kuralar için takvim belli oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKI) tarafından yürütülen 100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura çekimlerine 23 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilmişti.

Şubat ve mart aylarında toplam 11 ilde 21 projenin kurasını yaparak 24 bin 551 konutun hak sahiplerini belirlendi. Kuralar tedbirler kapsamında 12 Mart'tan itibaren vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirildi ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. 23 Mart'tan itibaren, hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla kuralar ertelendi.

28 NİSAN'DA BAŞLIYOR

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre kuralar 28 Nisan'da yeniden başlıyor.