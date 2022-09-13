TOKİ, sosyal konut projesinde Çorum’a 1800 konut yapacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da 382’si il merkezinde olmak üzere ilçelerle birlikte toplam 1800 konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtım töreninde proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Tarihin en büyük sosyal konut kampanyasına öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi tebrik eden Erdoğan, sürece katkı verecek herkese teşekkür etti, vatandaşların evleri, arsaları ve iş yerlerinin şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projelerin, yatay mimari esasıyla, zemin artı 3, zemin artı 4 veya zemin artı 5 olarak, depreme dayanıklı şekilde inşa edileceğini de aktardı. Erdoğan, "Projelerimizi, özellikle mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini gözetecek, yeşili hakim kılacak bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Her şeyden önce bu gerçeğin altını özellikle çizmek istiyorum, bu kampanya, sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Sosyal konut sayısını 2 milyona, oturan sayısını 10 milyonun üzerine çıkarmış olacağız. Projemizin ismini 'ilk evim', 'ilk iş yerim' olarak belirledik" dedi.

Konutların fiyatları hakkında da açıklamada bulunan Erdoğan, "Vatandaşlarımız toplam 608 bin lira fiyata sahip, 2 +1 konutlarımıza aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olabilecekler. 850 bin liralık 3+1 konutların ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"18-30 yaş arası gençler için kontenjan oluşturduk. Projemizdeki konutların yüzde 20'sine denk gelen 50 binini yarınlarımızın teminatı gençlere tahsis ettik. Sosyal konut projemizin ilk etabını oluşturan 250 bin sosyal konut, 250 sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini 2 yılda kullanıma sunmayı planlıyoruz. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Sosyal konut projesi kapsamındaki konutlardan 50 bini İstanbul'da, 18 bini Ankara'da, 12 bin 500'ünün İzmir'de inşa edilecek.

Şehit yakınları ve gazilere 12 bin 500, engelli vatandaşlarımıza yüzde 5'e denk gelen 12 bin 500 konut, emeklilere ise 50 bin konut kontenjan ayırıyoruz. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle, 120 ay vade ile emekçilerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Proje kapsamındaki arsalardan ilk gruptakiler 350 ila 500 metrekare müstakil, ikinci gruptaki arsalar ise hisseli parsellerden oluşacak” dedi.

ÇORUM’A KAÇ TANE KONUT YAPILACAK?

Proje kapsamında Çorum il merkezi ile ilçelerde inşa edilecek 1800 adet konutun dağılımı ise şöyle: İl Merkezi 382, Alaca 200, Dodurga 72, Kargı 120, Laçin 78, Ortaköy 80,

Aşdağul 50, Osmancık 210, Sungurlu 253, Uğurludağ 151, İskilip 204.

Proje kapsamında başvurular 14 Eylül - 31 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Projenin başvuru şartları ise şunlar:

KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması, proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması, başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama, İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç), bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması, başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir, genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecekler.

SANAYİ SİTESİ BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler, kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkanı olmaması, Başvuru Bedeli: 2.000 TL. Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacak.

KONUT ARSASI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olmak, O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

yoksul ve dar gelirli olmak. Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması. Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacak. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 17:37