TOKİ Sungurlu’ya 360 adet konut yapacak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Sungurlu’ya TOKİ’nin 360 adet konut yapacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, yaptığı açıklamada, ilçede Bahçelievler Mahallesi Manastır Tepesi’nin alt tarafında bulunan 154 dönüm araziye TOKİ tarafından 360 adet konut yapılacağını ifade etti.

Sungurlu’ya 3. etap TOKİ konutlarının yapılacağını ve bu konutların yüzde 70’inin 2+1, yüzde 30’unun ise 3+1 olacağını belirten Kaya, konutların yapılması için TOKİ’de ki işlemlerin bittiğini ve Belediye Meclisinin imar değişikliği yapmasından sonra ihaleye çıkacağını aktardı. Kaya, konuyu yakından takip ettiğini ve Sungurlu’ya TOKİ konutlarının yapımını sağlayacaklarını vurguladı.