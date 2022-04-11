TOKİ ve Emlak Yönetim kışla arsalarını satışa çıkardı

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Yönetim, Çorum’da kışla içerisinde yer alan 4 adet konut ve ticaret arsalarını satışa çıkardı.

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre Gülabibey Mahallesi’nde yer alan kışla arazisi içindeki 5 bin 532 metrekare ile 11 bin 202 metrekare büyüklüğü arasında değişen 4 adet konut ve ticaret arsaları 21 Nisan’da Perşembe günü yapılacak ihaleyle satılacak.

Muhammen bedelleri 10 milyon 705 bin, 14 milyon 141 bin 18 milyon 508 bin ve 19 milyon 605 bin değerindeki konut ve ticaret arsaları yüzde 25 peşin ve 36 ay vadeyle satışa sunuldu.

Arsaların satışı için başvurular internet üzerinden de yapılıyor.

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