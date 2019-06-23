TOKİ’den Boğazkale’ye 79 konut müjdesi!

Uygun fiyatlı konut üretimi ile dikkat çeken TOKİ'den Çorum Boğazkale'ye 79 konutluk yeni proje geliyor. Çorum İli Boğazkale İlçesinde inşa edilecek olan Çorum Boğazkale Toki ihalesi 11 Temmuz 2019 tarihinde saat 14:30'da yapılacak. Proje için çalışmalara ihale gerçekleştirilip sonuçlandıktan sonra başlanacak. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek olan Çorum Boğazkale toki konutları projesi kapsamında 1 adet büfe, altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

PROJE HAKKINDA

Çorum’un güneybatısında, il merkezine ortalama 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Milattan Önce 5000 yıllarına kadar dayanan yaklaşık 4 bin 200 nüfusa sahip Boğazkale ilçesinde TOKİ tarafından hayata geçirilecek olan 79 konutluk projenin inşaat yapım ihalesi 11 temmuz 2019 perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi’nin İstanbul Küçükçekmece Halkalı Atakent mahallesi 221. sokak 5 numaralı adreste bulunan İstanbul Hizmet Binası’nda saat 14.30’da yapılacak. Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan projenin ihale kapsamında konutların yanı sıra bir adet büfe ile çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmaları da bulunuyor. İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 10 gün için yer tesliminin yapılacağı projenin şartnameye göre 500 takvim gününde tamamlanarak teslim edilmesi gerekiyor.