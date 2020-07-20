TOKİ’den Çorum’a 754 konut daha

FATİH BATTAR

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ‘Her Yıl 100.000 Yeni Sosyal Konut Projesi’ kapsamında Çorum merkeze 754 yeni konut daha yapacak.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, TOKİ’nin Çourm’da Celilkıırı mevkisine 754 konut daha yapacağının müjdesini verdi.

520 adeti 2+1 ve 240 adeti 3+1 olmak üzere toplam 754 konutun ihalesinin 6 Ekim yapılacağını açıklayan Kaya; “Kazandırılan konutlarımızdan 250 adet konutun daha önceden kuraları çekilerek hak sahipleri belli olmuştu, diğer 504 konutun ise yapılacak olan kentsel dönüşümde ortaya çıkan hak sahibi hemşehrilerimize verilecektir. Çorumumuzun çehresinin değişmesinde faydalı olacak projemiz, Celilkırı Bölgemizde yapılacaktır. Yapılacak konutlarımızın 520 adeti 2+1, 240 adeti ise 3+1 olmak üzere toplam 754 adet daireden oluşacaktır. Projemiz 6 Ekim tarihinde saat: 14:30’da ihale edilip, en kısa sürede tamamlanarak hak sahibi hemşehrilerimize teslim edilecektir. Çorumumuza hayırlı ve uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020, 17:20