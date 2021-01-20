Tök’ten yapılandırma çağrısı

Borç yapılandırmada son başvuru tarihinin 1 Şubat 2021 olduğunu hatırlatan SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, “İşveren ve sigortalılarımız, yapılandırma büyük fırsat, yapılandırın kazançlı çıkın." dedi.

Başvuruların hem internetten hem de şahsen yapılabildiğini belirten SGK İl Müdürü Tök, “2020 yılı Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası primleri, 1 Şubat 2021'den önce kesinleşen idari para cezaları Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar vb. SGK alacakları yapılandırma kapsamındadır. Başvurularınızı 1 Şubat 2021 tarihine kadar e-sigorta kanalıyla internet üzerinden yapabileceğiniz gibi şahsen veya posta yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerine de yaptırabilirsiniz.” dedi.

Tök, borcunu peşin ödeyen işverenler için Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ı, ilk iki taksit süresi içinde taksitle ödeyen işverenler için de yüzde 50’sinin silineceği, taksitli ödemeyi tercih eden borçluların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabileceklerini söyledi.

Yapılandırma Kanununa göre süresinde ödenen alacaklara, kanunun yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacağını açıklayan Tök, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecektir. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacaktır. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacaktır.

Yapılandırmada ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı alınabilecektir. Yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırma taksitlerinin ve yapılandırma dışındaki borçların süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacaktır. İhale ve inşaat iş yerleri için borçlu işverenlerimiz, borçlarının peşin veya taksitle tamamının ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı alabileceklerdir.”