Tolamehmet hastalıktan ari köy ilan edildi

FATİH BATTAR

Çorum’un merkeze bağlı Tolamehmet köyü hastalıktan ari köy oldu. Köye büyükbaş hayvan girişi test ile yapılacak.

Vali Mustafa Çiftçi, Tolamehmet köyünde hastalıktan ari işletmeler için ‘Sağlık Sertifikası’ dağıtım programına katıldı.

Programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ve köy halkı katıldı.

Program sonunda ‘Hastalıktan Ari Köy’ köy girişine dikildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 18:24