Topaktaş Kardeşler Case Bayii 1 milyonuncu traktörü tanıttı

FATİH AKBAŞ
Türk Traktör tarafından üretilen 1 milyonuncu traktör Çorum’da tanıtılıyor.
Topaktaş Kardeşler Case Bayii tarafından organize edilen programda Türk Traktör tarafından üretilen 1 milyonuncu traktör çiftçilerle buluştu.
AHL Park AVM önünde gerçekleştirilen etkinlikte Türk Traktör tarafından üretilen 1 milyonuncu traktör Case’in tanıtımı yapıldı.
Farkı modellerde traktörler ile zirai ekipmanlarında yer aldığı tanıtımda çiftçiler uzmanlardan bilgi aldı.
Etkinlikte aynı zamanda Türk Traktör’ün ‘Tarlam Cepte’ uygulaması da tanıtıldı. Uygulamayı cep telefonuna indiren çiftçiler arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verileceği belirtildi.
DEMO SÜRÜŞÜ BUGÜN
Topaktaş Kardeşler Case Bayii Muharrem Topaktaş, 1 milyonuncu traktör tanıtım günü etkinlikleri kapsamında 20 Haziran Pazartesi günü de demo sürüşü yapacaklarını belirtti.
Topaktaş, Çevre Yolu Shell benzinlik arkasında saat 10.00’da gerçekleştirecekleri etkinliğe tüm çiftçileri davet etti.