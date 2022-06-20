Topaktaş’tan tarla günü etkinliği

M.BURAK YALÇIN

Topaktaş Kardeşler Case Bayii, düzenlediği tarla etkinliğinde çiftçilere yeni model traktörleri bizzat sürerek deneme fırsatı sağladı.

Necmettin Erbakan Caddesi civarında gerçekleşen etkinliğe Case Traktörler Grup Müdürü Cüneyt Tanka, Bölge Satış Müdürü Faruk Sekmen ve Topaktaş Kardeşler Case Bayii yetkilisi Muharrem Topaktaş katıldı.

Etkinlikte Türk Traktör tarafından üretilen 1 milyonuncu traktör Case’nin de tanıtımı yapıldı.

Traktörlerin tarlada test edildiği etkinliğe üreticilerde yoğun ilgi gösterdi.

Topaktaş Kardeşler Case Bayii yetkilisi Muharrem Topaktaş, yerli üretim ve ithal traktörlerin, tarlada sürüş teknikleri, gücü ve manevra kabiliyeti bakımından çiftçiler tarafından bizzat denendiğini söyledi.

Sektördeki 48 yıllık tecrübeleri ışığında 2016 yılından bu yana Case IH Traktörleri bayii olarak satış, servis ve yedek parça hizmeti sunduklarını ifade eden Muharrem Topaktaş, “Yeni traktör modellerimizi yakından görüp detaylı bilgi almak, test etmek isteyen herkesi, satış, servis ve yedek parça hizmetlerini tek çatı altında sunduğumuz Traktörcüler Sitesi D Blok numara 66/67’de faaliyet gösteren showroomumuza bekliyoruz. Etkinliğimize de katılan, katılmayan tüm üreticilere teşekkür ediyoruz” dedi.