Toplu işten çıkarma iddiası

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Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşunun 20’den fazla çalışanını işten çıkardığı iddia edildi.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili bilgi veren işçiler, sendikalaşma kararının ardından iş akitlerine son verildiğini öne sürdüler.

Edinilen bilgilere göre, gece vardiyasının ardından gerçekleşen işçi çıkarma işlemi nedeniyle fabrikaya alınmayan işçilerin tesis önünde toplanarak bekleyişe geçtiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşik Metal-İş Sendikası ise, “İşçi sendikalaşınca çıkış yasağı rafa kalkıyor” diyerek uygulamayı eleştirdi.

Söz konusu iddialar fabrika yönetimince doğrulanmazken işçilerin hak arayışının sürdüğü öğrenildi.