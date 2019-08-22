Toplu taşıma ihalesi tamam

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından daha önce birkaç kez yapılan ancak katılımın olmadığı toplu taşıma ihalesi dün yeniden gerçekleştirildi.



Belediye Meclisi Salonunda Encümen huzurunda saat 14.00’da yapılan ihaleye sadece Hitit Ulaş Özel Otobüs İşletmeciliği A.Ş teklif verdi.

10 yıl süreyle geçerli olacak ihale kapsamında firma 29 adet otobüs hattında 46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 18 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet en az 8,5 m maksimum 12 yaşında yedek araç olmak üzere toplam 66 adet araçla hizmet verecek. İhalenin sonucu yapılacak olan değerlendirmenin ardından onay için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a sunulacak.

İhale sonrasında konuşan Hitit Ulaş Özel Otobüs İşletmeciliği A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür ederek hayırlı olmasını temenni etti.

Hitit Ulaş Özel Otobüs İşletmeciliği A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Cıdık ise 13 aydır zor durumda olduklarını belirterek, “Ücretsiz binişlerden dolayı sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Merkezi hükümetin bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımızın şikayetlerinin farkındayız. Yaşanan sorunların çözümü için belediye ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz. Sorunları çözeceğiz ve belediyeyi halkımıza karşı mahcup etmemeye çalışacağız” dedi.



Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise ihalenin hayırlı olmasını dileyerek, “Artık sorumluluk Hitit Ulaş Özel Otobüs İşletmeciliği A.Ş’de. İhalenin sonucunun hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde kaydetti.