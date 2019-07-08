FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi toplu taşıma ihalesi yarın yapılacak. 10 yıl süreyle geçerli olacak ihale saat 14.00’da Belediye Meclisi Salonunda gerçekleştirilecek.



Şartnameye göre ihaleyi alacak firmanın 29 adet otobüs hattında, 46 adet en az 12 metre maksimum 2 yaşında, 13 adet en az 12 metre maksimum 12 yaşında ve 2 adet araç da yedek olmak üzere 57+2 toplam 59 adet araçla, 01.08.2019 tarihinde ilk seferle başlayıp 31.07.2029 tarihine kadar 10 yıl sefer yapması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 19:57