Toplu taşımada salgın düzenlemesi

Çorum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında şehir içi toplu taşımada son seferler saat 19.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı son verilere göre, vaka sayısı 100 binde 425,56'ya yükselen kentte, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde kısmi kapanma sürecinin başladığını hatırlattı.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin yeni kararlar aldığını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararlar sebebiyle toplu taşıma araçlarımızın son seferleri saat 19.00 itibarıyla yapılacak, iftar sonrası toplu taşıma hizmeti verilmeyecektir. Hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençlerimizin şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmalarına da izin verilmeyecektir."

(AA)

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 17:55