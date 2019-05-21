Toplu taşımada yeni dönem hazırlığı

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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ulaş Özel Halk Otobüsleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri’ni makamında kabul etti.

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin’in de hazır bulunduğu toplantıya Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, Yönetim Kurulu Üyeleri Adnan Cıdık, Reşat Şen ile Şirket Avukatı Hüseyin Kılıç katıldı.

Şehir içi ulaşım hizmetlerinin ele alındığı toplantıda toplu taşımadaki yeni dönem hazırlıkları da masaya yatırıldı.

Sektörel sorunların da dile getirildiği toplantı, yapılan istişarelerin ardından sona erdi.