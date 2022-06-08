Toplu taşımaya 4 yeni minübüs

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak amacıyla toplu taşımaya 4 yeni adet minibüs dahil ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın ‘Hoş geliyorlar’ sözüyle duyurduğu yeni minübüslerin ana arterlerde şehir içi trafiğin yükünü kısmen hafifletmesi bekleniyor.

CUMA GÜNÜ GELİYORLAR

Puduhepa tanıtım etkinliği öncesi minübüslerle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, minibüslerin Cuma günü Çorum’a geleceğini belirterek, “Yoğun saatlerde büyük otobüsleri, az yoğun otobüslerde de küçük otobüsleri dönüşümlü kullanacağız. Şimdilik deniyeceğiz. Daha da yaygınlaştıracağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 16:01