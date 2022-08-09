Toplu ulaşım tamamen Belediye’nin kontrolüne geçti

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, toplu ulaşımda kontrolün tamamen belediyeye geçtiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2018 yılından beri toplu ulaşımda bir sıkıntı yaşandığını ifade ederek, gelinen noktada ilgili firmanın yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle tamamen işlem yapamaz hale geldiğini belirtti.

Toplu ulaşımın belediyenin yapması zorunlu hizmetlerinden birisi olduğuna vurgu yapan Lemzi Çöplü, “Günde binlerce insanın toplu ulaşımını sağlıyoruz. Bu yüzden de hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Bizde toplu ulaşım ile ilgili çalışmaları BELTAŞ üzerinden yapmayı planladık ve ilk aşamada 18 otobüs ile sistemi satın aldık. Sorunlar devam edince bizde onlardan geçtiğimiz günlerde 23 tane daha otobüs aldık. Şimdiye kadar toplu ulaşım ile ilgili konularda BELTAŞ olarak 15 milyon lira kredi kullandık. Şu an toplu ulaşımda kullanılan araç filosunun yüzde 90’nı belediyenin oldu. Diğer firmada 23 otobüs kalmıştı. 5 tanesini başkasına satmışlar. Geri kalan 18 tane araçla çalışmak istiyorlarsa BELTAŞ’ın altında gelip çalışabilecekler. Yok tamamını satacağız diyorlarsa da istediklerine satabilirler. Bundan sonrada toplu ulaşımın yüzde 100’ünü BELTAŞ olarak biz devam ettireceğiz” dedi.