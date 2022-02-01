Toplu ulaşım yeniden ihale edilecek

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin Şubat ayı toplantısı dün yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yoklama ile başladı.

18 maddelik gündeme bir maddenin eklenmesinin ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı.

CHP’li meclis üyesi Ahmet Özdel gündem dışı yaptığı konuşmada toplu ulaşımda yaşanan sorunlara değinerek bu sorunların acilen çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

CHP’li meclis üyesi Nazik Bulut ise BELTAŞ’ın sermaye artırım teklifine tepki göstererek bunun yasal bir altyapısının olup olmadığını sordu.

Belediye Başkanı Yardımcısı Lemzi Çöplü de BELTAŞ’ın sermaye artırımda yasal bir sorun olmadığını ve her şeyin yasalara uygun yapıldığını belirtti.

Gündem dışı konuşan CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz da İlim Yayma Cemiyeti Kavşağı’nda geçtiğimiz günlerde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili yaptığı değerlendirmede, buraya mutlaka üst geçit yapılması gerektiğini söyledi.

Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

BELTAŞ’ın sermayesinin 21 milyon lira artırılması talebi oy çokluğu ile şehir içi ulaşım otobüs hatlarının 10 yıllığına kiraya verilmesi, toplu taşımada ücretsiz kartlar için gelir desteği verilmesi ve Samsun yolu Çomar mevkiine yapılması planlanan Polis Moral Eğitim Merkezi için imar değişikliği talepleri ise oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Yeniyol Mahallesi’nde Gazipaşa Ortaokulu yanında geçtiğimiz yıllarda Çorum Belediyesi tarafından istimlak edilen arazinin park olarak işaretlenmesi talebi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.