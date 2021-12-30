Toplu ulaşımın sorunları görüşüldü

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş ve Başkan Yardımcısı Kamil Akbaba, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Memduh Uygun ve Ulaşım Amiri Kerim Yılmaz’ın da hazır bulunduğu ziyarette otobüs şoförlerinin sorunları ve talepleri TÖHOB Başkanı Soydaş’a iletildi.

Toplu ulaşımın içerisinde bulunduğu sorunların çözüm yolları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Aşgın, TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş ve Başkan Yardımcısı Kamil Akbaba’ya plaket ve Saat Kulesi maketi hediye etti.

Daha sonra Hitit Ulaş şirket ortaklarıyla Turgut Özal Konferans Salonu’nda bir araya gelen TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, şirket ortaklarına Ankara’da parlamentoda yeni çıkan kanun ve mevzuatlarla ilgili sunum yaptı.

Toplu ulaşım yapan ortakların sorularını cevaplayan Ercan Soydaş, toplu ulaşım sektöründe yaşanan mağduriyetin hükümetin her kademesinde dile getirildiğini belirterek, “Bizler Ankara’da bu çalışmaları sizler adına yürütüyoruz. Sizlerin görevi de vatandaşlara toplu ulaşımda belediyenizle istişare ederek sıkıntısız bir şekilde hizmet vermek, hizmet kalitesini artırmak ve Çorumlu vatandaşlara daha güzel bir hizmet sunmak olmalı.” dedi.

İçerisinde bulunulan ekonomik sıkıntıların ve akaryakıt fiyatlarının herkes tarafından bilindiğini kaydeden Soydaş, özel halk otobüslerinin ücretsiz taşımalarla ilgili de hem belediyelerden hem de merkezi hükümetten destek alabilmek için sürekli bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

TÖHOB Başkanı Soydaş’a Çorum ziyaretinde Çorum Hitit Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. (Haber Merkezi)