Toplulaştırma çalışmasında usulsüzlük iddiası

MURAT ÇETİN

Güney Köyü’nde çiftçilik yapan Halil Karameşe, Güney Köyü’nde uygulanan arazi toplulaştırma çalışmasında usulsüzlük yapıldığını, kendisinin mağdur edildiğini iddia etti.

Arazisinin verimli ve sulak olduğunu, ancak kendisine verilen tarlanın kıraç yerden olduğunu ileri süren Karameşe, işlemlerin ahbap çavuş ilişkisiyle yürütüldüğünü, bundan dolayı mağduriyet yaşadığını söyledi.

İlgili kurumlara şikayet dilekçesi verdiğini, bunun üzerine ifadesine başvurulduğunu anlatan Halil Karameşe, “İfadem memur tarafından alındı, fakat bana okutmadılar, kendileri okudu ve imza atmamı istediler. Bir nüshasını istiyorum, mecbur olmadıklarını belirterek bana ifademin bir nüshasını vermediler. Sonradan Valilik’ten aldığım tutanak nüshasında benim ifadelerimin eksik olduğunu gördüm. Artık korkum o ki, birileri el ele vermiş ahbap çavuş ilişkisiyle istedikleri insanlara istedikleri yeri tahsis ediyorlar. Aklıma bundan başta bir şüphe gelmiyor. Toplulaştırma çalışmasına karşı değilim, ancak hakkaniyete uygun ve adaletli olması lazım. Benim tek istediğim yıllardır baba malı olan tarlamın, birilerinin keyfi için elimizden alınmamasıdır. Derdimizi izah etmek için ortaya koyduğumuz çabalar boşa çıkıyor. Hata yapabileceklerini varsaymadan ben yaptım oldu mantığı ile iş yapılmaması gerekir.” dedi.

Karameşe, hakkını aramaktan vazgeçmeyeceğini, konuyu suç duyurusuyla adli makamlara da bildirdiğini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 20:35