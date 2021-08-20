Toplulaştırma iddialarına valilikten cevap geldi

EROL TAŞKAN

Önceki gün gazetemizde yer alan “Toplulaştırma çalışmasında usulsüzlük iddiası” başlıklı habere Valilik’ten cevap geldi. Yapılan şikayetlerin teferruatıyla incelendiği ve herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Güney köyü çiftçisi Halil Karameşe’nin iddialarının ve şikayetlerinin ilgili tüm kurumlar tarafından incelendiğinin bildirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı; “Gazetenizin internet sitesinde 18.08.2021 tarihinde “Toplulaştırma Çalışmasında Usulsüzlük İddiası” başlığı altında yapılan haberle ilgili olarak;

Çorum ili Merkez ilçe Güney Köyü dahil 10 merkez köyümüzde ve 1 beldemizde 11.200 parsel sahibini kapsayan çalışma 04.05.2017 tarihinde başlatılmış olup, gazete haberinde adı geçen vatandaşımızla müteaddit defalar proje ve kendi parsel durumu hakkında her düzeyde (Valilik, müdürlük, personel, köy toplantısı düzeylerinde) görüş alış verişi yapılmıştır. Bu vatandaşımızın parselinden yapılan kesinti, çalışma yapılan alandaki herkesin parselinden köylünün yol, kanal vb. ihtiyaçları için yapılan kesinti oranında olup bunun dışında herhangi bir kesinti söz konusu olmamıştır. Hali hazırda kendi parseli ile örtüşecek şekilde yeri korunmuştur.

Bütün bunlara rağmen kişinin yapmış olduğu şikayetler de dikkate alınmış, Valiliğimizce; yapılan çalışmalar ve şikayet konusu değerlendirilerek herhangi bir sorun tespit edilememiştir.

Yöredeki bütün vatandaşlarımızın takdiri ve kamunun genel çıkarı açısından çalışmalar tamamlanarak Tapu Müdürlüğünce tescil işlemleri başlatılmıştır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları ülkemiz için de ilimiz için de çok önemlidir. Çok emek ve masraf gerektiren bu çalışmalar vatandaşlarımıza yüksek oranda yarar ve kazanç sağlayan çalışmalardır. İlimizde bu çalışmalar bütçe imkanları çerçevesinde devam ettirilecektir.”