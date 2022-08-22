‘Toplumsal kutuplaşma 6’lı masa ile son bulacak’

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, 6’lı masanın Türkiye’nin tek umudu olduğunu belirterek, iktidara geldiklerinde toplumsal kutuplaşmanın sona ereceğini kaydetti.

Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, Saadet Partisi’nde bir araya gelen 6 parti liderinin toplantısını değerlendirdi.

2023’deki seçimde 6’lı masanın iktidara geleceğini ve Türkiye’nin rahat bir nefes alacağını ifade eden Barış Coşgunsu, toplumsal kutuplaşmanın son bulacağını ve ülkede toplumsal barışın hakim olacağını söyledi.

Öfke ve nefret dilinin kaybedeceğini, nezaket ve karşılıklı saygının kazanacağını belirten Coşgunsu, “6’lı masa iktidarı ile ülkemizde demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ülkemizi hemen her alanda içine sürüklendiği krizlerden düzlüğe çıkarana ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri birlikte kurana dek mücadelemiz ve işbirliğimiz sürecek. Milletimizin bunca senedir uğradığı hayal kırıklıklarının farkındayız. Bu hayal kırıklıklarını gidermek üzere insanımızın beklenti ve taleplerini karşılayacak liyakatli kadrolarla ve etkin politikalarla milletimizin karşısına çıkacağız” dedi.

Ortak Cumhurbaşkanı adaylarının hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13’üncü hem de sadece kendilerine oy verenlerin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacağını vurgulayan Coşgunsu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Milletimiz müsterih olsun. Bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı. Bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak. Toplumsal barış hakim olacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek. Nezaket ve karşılıklı saygı kazanacak. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek.

Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne set çekecek etkin politikalar geliştirilecek. Rüşvet, torpil, iltimas gidecek. Adalet, dürüstlük ve liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiksiz alacak. İsraf ve hayat pahalılığı son bulacak. Üretim esas alınacak. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rantiyeciye kaynak aktarımına son verilecek. Şimdi karamsarlığa kapılmanın zamanı değil. Zaman, her geçen gün umudu büyütme zamanıdır. Çünkü biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Biz kazanacağız, 85 milyon insanımız kazanacak.”

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022, 19:15