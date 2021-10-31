‘Toplumu kutuplaştıran nefret siyasetine asla izin vermeyeceğiz’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın sosyal medya hesabından İskilip ile ilgili yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

“Son dönemde gün geçmiyor ki aziz milletimiz, zillet ittifakı mensuplarınca sistematik olarak, siyasi ikbal ve çıkar uğruna, siyasete, ahlaka, edebe yakışmayan, akıllarla ziyan algı operasyonlarına, yalan rüzgârlarına ve haddi aşan söylemlere maruz bırakılmaktadır.”diyerek açıklamasına başlayan Milletvekili Kavuncu,

“Hafta içi, Milli bir mesele olan Irak ve Suriye tezkeresinde evet diyenleri Cumhuriyete ihanet etmekle suçlayan HDP’nin kuklası bir CHP gördük. Önceki günde, bu kirli zihniyetin dümen suyunda kararlı bir şekilde ilerleyen, onlara şemsiye tutan İP’nin, İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ın ittifak ortaklarına ve eski partisi olan CHP’ye selam çakmak için haddi aşan sözlerle Diyanet İşleri Başkanımız Sn Prof Dr Ali Erbaş’ı hedef haline getirişine maalesef şahit olduk. Ayrıca İP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, vatanına, milletine, bayrağına, öz değerlerine sıkı sıkıya bağlı, kadirşinas İskilip’imizi ayrıştırıcı, bölücü, seviyesiz çirkin bir ifadeyle hedef gösterme hadsizliğinde bulundu. İlim ve hilim beldemiz, kadim medeniyetimizin kilometre taşlarından bir çok kıymetli ismi bağrında barındıran İskilip’li hemşehrileriminde haklı tepkisine neden olan sözleri nedeniyle, İP’in İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray’ı şiddetle kınıyorum. Söyleyecek başka sözü, hiçbir icraatı ve aziz milletimize hizmet namına hiçbir gündemi olmayanlar pirim yapmak, gündem olmak, gündem değiştirmek için milletin değerlerine saldırma basitliğinden vaz geçmelidirler. Eminiz ki bu, hemşehrilerimizi ayrıştırıcı, bölücü, seviyesiz, çirkin söylem, başta Çorum İP yöneticileri ve İP’e gönül veren hemşehrilerimizi de rahatsız etmiştir. Bizler necip milletimizle birlikte, toplumu ayrıştıran, bölen, kutuplaştıran, nefret siyasetine asla izin vermeyeceğiz. Milleti horlayan, milleti aşağılayan, özellikle de toplumu kutuplaştırma peşinde koşan, millete parmak sallayan, ‘eski Türkiye’ sevdalıları tarihin tozlu raflarında yerini alacaklardır. Artık ‘Söz de karar da milletindir.’ Bizim aziz milletimize hizmet yolunda gidilecek çok yolumuz, yapılacak çok işimiz vardır. Aziz milletimiz de tüm gerçekleri görmektedir ve zamanı geldiğinde de gereken dersi verecektir.” dedi. (Haber Merkezi)