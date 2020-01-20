Toprak Dede vefat etti

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti. Karaca, yaptığı çalışmalar nedeniyle "Toprak Dede" diye biliniyordu.

TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti. Karaca, yaptığı çalışmalar nedeniyle "Toprak Dede" diye biliniyordu.

HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922'de Bandırma'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi.

50’lili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurti çi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu.

Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir.

Karaca ayrıca TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanıydı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 18:26