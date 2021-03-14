Toprak kayması bölgesinde fore kazık çalışması başladı

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasının ardından olayın yaşandığı alanda çalışmalar başladı.

Konutların bulunduğu bölgede gerçekleşen toprak kaymasının ardından TOKİ yetkilileri bölgede yaptıkları incelemede fore kazık ile güçlendirilmiş istinat duvarı yapılmasına karar vermişti. Olayın meydana geldiği arazi ile ilgili bir haftadır devam eden hazırlık çalışmalarının ardından geçtiğimiz cumartesi günü yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Bölgeye getirilen fore kazık makinesi daha önce belirlenen noktalarda toprağı delerken diğer taraftan ise buralara yerleştirilecek demir donatılar hazırlanıyor.

Demir donatılar açılan deliklere yerleştirildikten sonra beton dökülerek zemin güçlendirilmesi yapılacak.