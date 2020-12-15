Toprak sanayi sezonu kapattı

Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Önder Kartal, Çorum Toprak Sanayi sektöründe üretim sezonunun sona erdiğini açıkladı.

2020 yılında yine Çorum Toprak Sanayi olarak, tuğla ve kiremit imalatı ile pazar payında sektörde ilk sırada olduğunu ve bundan sonra da olmaya devam edecekleri inancında olduklarını ifade eden Kartal, “Çalışan sayılarımız ile istihdama, ekonomiye, cari açığa katkılarımızla ilimizin lokomotif sektörü unvanını hak ettiğimiz bir gerçek.” dedi.

Kartal, “Bu sezon Covid-19 pandemisi sebebi ile üretime yaklaşık 40 gün geç başladık ve bu durum üretim kapasitelerimizin düşmesine sebebiyet verdi. Ekonomik faktörler değerlendirildiğinde ise üretim maliyetlerimiz hammadde, işçilik, enerji, lojistik maliyetlerindeki artışa oranla artmış ve emek yoğun bir sektör olarak biz toprak sanayicileri bu ortamdan etkilemiştir. İnşaat sektöründe yılın ikinci yarısında gerçekleşen hareketlilik ve yatay mimariye olan yönelmenin toprak sanayi sektörüne olumlu olarak yansıdığını da ifade etmek gerekir. İlimiz toprak sanayi sektörü olarak birçok zorlukla geçen üretim sezonunun bitişinde bir sonraki yıla umutla bakma geleneğimizi koruyarak devam etme inancındayız. Bu yıl kapasite kullanımımız da tüm dünyadaki üretim ve imalat zincirindeki aksaklıklar ve pandemi sebebiyle düşüş olduğunu ifade etmek yerinde olacaktır. Kapasite kulanım ve üretim adetlerimizde kısmi azalmanın yanında diğer yapı malzemeleri açısından pazarda olan yerimizi koruduğumuzu ve bir adım daha ileri taşıma yönünde emin adımlar attığımızı söylemek isterim.

Tüm dünyada sağlığın ve güvenliğin öneminin tekrar hatırlandığı bu zor günlerde sağlıklı ve güvenilir yapı malzemesi olan pişmiş kilden imal tuğla kiremit ürünlerin kıymetinin de tekrar anlaşılacağı ve hak ettiği konumu alacağı yadırganamaz bir gerçektir. Ürünlerimizin sağlıklı, kaliteli ve güvenilir olduğunu hep ifade ettik. Bizler her zaman elim hadiseler sonrasında pişmanlıkların doğruyu tekrar göstermesinin üzüntüsündeyiz. İçinde bulunduğumuz yılda gerçekleşen depremlerde tekrar gördük ki ilgili yönetmelik ve tasarım kurallarına göre projelendirilmiş ve uygulaması da projesine uygun yapılmış yapılarda tuğla duvarlar deprem yüklerine karşı taşıyıcı eleman vazifesi görmüş, binanın depreme karşı dayanımına katkı sağlamıştır. Yine aynı şekilde, kilden imal edilmiş kiremit ürünlerinin sağlıklı ve güvenli çatılar oluşturduğunu da içinde bulunduğumuz yıl yaşanan dolu, fırtına ve benzeri olumsuz hava şartlarında delinerek veya uçarak görevini yapamayan diğer çatı malzemelerinden oluşan mağduriyetlerin yaşanmasından dolayı tekrar gözlemledik.”

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2020, 19:34