Toprak Sanayicileri Kooperatifi Başkanı Önder Kartal güven tazeledi

Toprak Sanayicileri Kooperatifi’nin olağan genel kurulu yapıldı. Kooperatif merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Önder Kartal güven tazeledi.

Kartal’ın Yönetim Kurulunda; Yusuf Bıyıkoğlu, Mahmut Öztemiz ve Yüksel Duran görev aldı.

Genel kurulun sonunda açıklama yapan Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kartal, kooperatif üyesi sanayicilere katılım ve takdirlerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında Toprak Sanayicileri Kooperatifi olarak il merkezinde bulunan tüm toprak sanayicilerinin iştiraki ile sanayicilerin bir arada durmasını simgelediklerini kaydeden Kartal, “Sektörde temsiliyet ve ortak hareket tarzının ilke edinerek çalışmalarımız sürmektedir. Toprak Sanayicileri Kooperatifi sektörün güncel sorun ve taleplerine ortak akıl yolu ile çözüm bulma ilkesini devam ettirmektedir. Tüm üyelerimiz ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği, çevre, laboratuvar, Ar-Ge, mal ve hizmet alımları gibi sektörün tüm teşekküllerini kapsayan ihtiyaç ve zorunlulukları hep birlikte çözme çabası içinde hareket eden bir yapıya sahip durumdayız. Toprak sanayinin ilimizde sanayinin gelişmesine ciddi katkılarda bulunduğunu görüyoruz. İlimiz sanayileşmede önemli bir yere geldiyse bunda mihenk taşı konumundaki sanayici ve iş adamlarımızın da payı çok büyük. Toprak sanayi sektörünün sosyoekonomik olarak bölgenin temel dayanağı olduğunu gerçeği bizlerin omuzlarına büyük sorumluluk yüklemektedir. Hiç bir ithal girdisi olmadığı için ülkemizin en büyük sorunlarından birisi olan cari dengelerde büyük rol alan sektörümüzün ihracat kabiliyeti ve potansiyeli geliştirilmesi amacı ile faaliyet yürütme hedefindeyiz.

Yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte aldığımız görevi Allah’ın izniyle başarı ile sürdüreceğiz. Sanayicilerimizin destek ve güvenleriyle sektörün istikrarlı bir biçimde gelişimine katkıda bulunmayı görev edinen bir yönetim politikası izleyeceğiz”dedi. (Haber Merkezi)