Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

'Millet olarak akıl ve ferasetle hareket ederek bizleri var eden birlikteliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermeden itidalli olmalıyız.' diyen Karapıçak; "Yedi düvelin son kalemize dikilen gözleri, ikircikli sözleri kimi zaman vücut bulmuş, haince ve kahpece saldırılarla vatan evlatlarının canına kıymıştır. Millet olarak akıl ve ferasetle hareket ederek bizleri var eden birlikteliğimizi yok etmek isteyenlere fırsat vermeden itidalli olmalıyız. Amasız, fakatsız ülkemize yönelen her türlü hamasi yaklaşımlara topyekün tek ses ve tek vücutla karşı koymalıyız. Nitekim, Aziz Türk milleti her türlü güçlüğü milli birlik ve beraberlikle yenmesini bilmiştir. İktidarı ve muhalefetiyle siyasi değil, vatani görevle hareket etmeliyiz.

“Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” ilkesinde cesaretle kucaklaşmalıyız. Bizler, anısı bir, acısı bir, inancı bir, tarihi ve talihi bir olan, tarihin, coğrafyanın, zamanın çağırdığı aziz Türk milletiyiz. “Yılgınlık yoktur, umutsuzluk yoktur, taviz ve teslimiyet söz konusu bile edilemeyecektir.” Aziz şehitlerimize Rabb’imden rahmetler diliyorum. Yaralı Kahraman Mehmetciklerimize acil şifalar diliyorum.Şehitler hepimizindir, alınacak intikam hepimizin namusuna emanettir.” “Başımız sağolsun, Vatan sağolsun, zalimlere, hainlere lanet olsun.” ifadelerini kullandı

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020, 19:44