Tosunoğlu Kasabı yenileniyor

Bir asıra yakındır deden toruna Çorum halkına beyaz ve kırmızı et çeşitleriyle hizmet veren Tosunoğlu Kasabı, yenilenen yüzüyle hizmet vermeye hazırlanıyor.

Bahattin Tosun’un sahibi olduğu Tosunoğlu Kasabı, yine Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak’ta faaliyet gösterecek ancak bu kez daha modern ve ferah ortamda müşterilerine hizmet verecek.

Çorum halkına yıllardır kaliteli, taze ve hijyenik ortamda hizmet verdiklerini ifade eden Bahattin Tosun, yeni işyerinde de yeni tarzıyla sektörde fark yaratmak istediklerini, bu yüzden yenilenme ihtiyacı duyduklarını söyledi.

Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman daha ilerisini hedefleyerek, ferah bir ortamda satışlarına kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade eden Tosun, “Biz müşterilerimizle birlikte adeta bir aile olduk. Aileme nasıl taze ve kaliteli et yedirme ihtiyacı duyuyorsam kendi müşterilerime de aynı özeni ve titizliği gösteriyorum. Perakende ve toptan satışlarımız devam ediyor” dedi.

“Bahattin Butcher” adıyla da mesleğine yeni bir tarz kazandıran Bahattin Tosun, tüm Çorum halkını güvenle alışveriş yapabilecekleri yeni işyerlerine beklediklerini sözlerine ekledi.

Ayrıca Tosunoğlu Kasabı’na ev ve işyerlerine paket servisleriniz için (0.364) 213 49 35 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

