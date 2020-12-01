Tosunoğlu Kasabı’ndan online hizmet

Bir asıra yakındır deden toruna Çorum halkına hizmet veren Tosunoğlu Kasabı, bir yeniliğe daha imza atarak online hizmet vermeye başladı.

Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak’ta modern bir işyerinde hizmetini sürdüren Bahattin Tosun’un sahibi olduğu Tosunoğlu Kasabı, web üzerinden de sipariş almaya başladı.

“Evde kalın, etsiz kalmayın” sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Bahattin Tosun, içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı müşterilerine bu hizmeti sunduklarını belirterek, “1930 yılından bu yana çekirdekten yetişmiş kasap olarak etin en iyisi ile fark yaratıyoruz. Bu sebeple online kasap olarak, tosunoglukasap.com ile de sizlere en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Emin adımlarla ilerlerken, sektöre yön vermekten ve örnek alınmaktan şimdiden mutluluk duyuyoruz. En güncel teknolojiyi kullanarak online kasap web sitesini kurduk ve devamlı en iyiyi sunmak adına geliştirmeye de devam ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Görüyoruz ki doğru yapmışız” dedi.

Kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman daha ilerisini hedeflediklerini kaydeden Tosun, “Biz müşterilerimizle birlikte adeta bir aile olduk. Aileme nasıl taze ve kaliteli et yedirme ihtiyacı duyuyorsam kendi müşterilerime de aynı özeni ve titizliği gösteriyorum. Web sitemizi ziyaret ederek istediğiniz ürünü seçin evinize getirelim.” diye konuştu.