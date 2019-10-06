TOYOTA’DAN BÜYÜK FIRSAT

Şamlıoğlu Toyota Plaza’da fiyat artışı yok, büyük fırsat kampanyası var.



Toyota, yılın son çeyreğine eşsiz bir kampanya ile giriyor. Şamlıoğlu Toyota Plaza, kamu bankaları ile birlikte yerli üretim araçları desteklemek amacıyla hayata geçirilen taşıt finansmanı kampanyası doğrultusunda 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranlı kampanyasını devreye aldı.

Yıl sonuna kadar sürecek kampanyaya Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Passion ve tüm Toyota C-HR modelleri dahil olacak.

Temmuz ayından bu yana kampanya kapsamındaki modellerde fiyat artışı yapmayan Şamlıoğlu Toyota Plaza, Ekim ayında da aynı fiyatları müşterilerine sunmaya devam edecek.



HİLUX ALMANIN TAM ZAMANI

Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen Hilux için de avantajların bulunduğu kampanyada; efsanevi pick-up 60 bin TL'ye 12 ay vadede "0" finansman fırsatı ile Şamlıoğlu Toyota Plaza, müşterilerini bekliyor. Ekim ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da tüm modeller için sürüyor.

Her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Şamlıoğlu Toyota Plaza’da ekim kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere takas imkanı da sunuluyor.



YENİ RAV4 HYBRİD SAHİPLERİNİ BULUYOR

Yeni RAV4 Hybrid, Şamlıoğlu Toyota Plaza’da sahiplerini buluyor.

Geçtiğimiz günlerde plazada yerini alan, SUV segmentinin gözde modellerinden RAV4’ün büyük beğeni topladığı belirtildi.

“Yeni RAV4 Hybrid, sağlam şehirli tarzı ve iç tasarımdaki ustalığını rafine bir duruşla birleştiriyor” diyen yetkililer, farklı versiyonlarla satışa sunulan RAV4’ün, kuvvetli dış hatları, ön led farları ve bütün detaylarıyla modern dünya için tasarlanmış güçlü bir SUV olarak öne çıktığını dile getirdiler.

‘Eksiksiz bir SUV’ sloganıyla tanıtılan Yeni RAV4 Hybrid ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yeni RAV4 Hybrid, göze çarpmak için tasarlandı. Yenilikçi, kendi kendini şarj eden hibrit motoru elektrik gücünün tüm özelliklerinden yararlanmanızı sağlıyor. Geniş olduğu kadar konforlu da olan iç tasarımı sayesinde şehir içerisinde son derece emniyetli ve rahat yolculuklar yapabilirsiniz.



Eksiksiz bir SUV olan Yeni RAV4 Hybrid, gerçek karakterini tarz ve teknoloji ile bir araya getiriyor.

Yeni RAV4 Hybrid, karakteristik bir tasarıma ve çağdaş bir iç mekana sahip. Daha güvenli bir sürüş sağlayan ileri seviye güvenlik teknolojileri sayesinde Yeni RAV4 Hybrid, daha fazla güç ve dinamik sürüş sağlıyor.

Her türlü yol koşulları için tasarlanan Yeni RAV4 Hybrid, sıkışık şehir yollarında olduğu kadar şehrin dışında da hobilerinin peşinden koşanların beklentilerini karşılayacak bir yapıya kavuştu.

Her yolcu için en üst seviye konfor sunan RAV4’te, otomobilin ön kısmında yüksek sürüş pozisyonu ve tamamen konfor sağlamak üzere tasarlanan koltuklar yer alıyor. Yeni tasarıma sahip iç mekan, yüksek kabin konforu, yola hakim ve eğlenceli bir sürüş pozisyonu sunuyor.

Toyota Safety Sense, aktif güvenlik sistemleri sürücü yardımına yeni boyutlar kazandırarak çok daha akıllı özelliklerle geliştirildi.”



TOYOTA PLAZA ŞAMLIOĞLU'NDA COROLLA HYBRID İLE

EN AZ YAKIT TÜKETİMİ YARIŞMASI BAŞLIYOR

Ünlü isimler Toyota Youtube Kanalında en az yakıtı tüketmek için kıyasıya mücadele ederken, tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak Şamlıoğlu Toyota Plaza da bu yarışa ortak oluyor. Ve Toyota, yakıt tasarrufuna katkısını ‘Toyota Hybrid Challenge’ ile ortaya koyuyor.



Şamlıoğlu Toyota Plaza Türkiye'de hibrit teknolojisinin en önemli özelliklerinden biri olan düşük yakıt tüketiminin bilinirliğinin en üst seviyeye çıkması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Birbirinden ünlü sürpriz 6 isim, Toyota'nın Türkiye Youtube kanalında "Toyota Hybrid Challenge" yarışma programı ile 6 hafta boyunca mücadele edecek ve en az yakıt tüketimini sağlayarak en iyi hibrit deneyimini elde etmeye çalışacaklar.

Yayınlar ile eş zamanlı olarak Şamlıoğlu müşterileri de bu isimlere meydan okuyacak. Katılımcılar, Şamlıoğlu Toyota Plaza’ya gelip Corolla Hybrid ile test sürüşü yapacak ve en düşük yakıt tüketimini sağlamaya çalışacak. En az yakıt tüketimini sağlayan isimler ise sürpriz ödüllerin sahibi olacak. Bu yarışmaya katılmak isteyenler Şamlıoğlu Toyota Plaza’ya gelip veya toyota.com.tr üzerinden başvuru yapabilecekler.

Hibrit otomobillerin yakıt tasarrufuna nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymayı amaçlayan yarışma, 24 Ekim tarihine kadar devam edecek. Yarışmaya katılacaklar test sürüşlerini belirlenen rotada 8 kilometre veya minimum 10 dakika üzerinden yapacaklar. 30 dakikayı aşan sürüşler yarışmaya dahil edilmeyecek. Her katılımcı sadece kendilerinin katılım gösterdikleri Toyota Plaza Şamlıoğlu'nda diğer katılımcılar ile yarışacak. Yarışmacılar arasında en düşük yakıt tüketimi birinciyi belirleyecek. Yakıt tüketiminin eşit olması durumunda ise parkur sürüşünde en yüksek oranda elektrik kullanımı ile yarışı tamamlayan birinci olarak ilan edilecek. Bu iki kriterin de eşit olması durumunda ise ortalama hız değerine bakılacak. Hız limitleri dahilinde olmak kaydı ile en yüksek ortalama hız değerine ulaşan yarışmacı galibiyete ulaşacak ve sürpriz ödülün sahibi olacak.

Detaylı bilgiye https://www.youtube.com/ToyotaTurkiye hesabından da ulaşabilirsiniz.

Toyota modellerini yakından görmek, test etmek ve detaylı bilgi edinmek isteyen herkes, Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'ya davet edildi.