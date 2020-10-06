Toyota’ya ilgi büyük

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Otomobil tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen ‘OTOPARK 11. Tanıtım Günleri’ devam ediyor.

Toyota yetkili satıcısı Şamlıoğlu Otomotiv’in evsahipliğinde düzenlenen 'OTOPARK Tanıtım Günleri', Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Toyota Plaza'da gerçekleşti.

Dün düzenlenen programa Şamlıoğlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Şamlı, Servis Müdürü Fatih Kırdı, İkinci El Satış Müdürü Mutlu Erdem, Satış Temsilcileri Tunahan Kıyılmak, Ayşe Balcı ve Seda Kavacıklı ile Toyota müşterileri katıldı.

‘TOYOTA’YA GÖSTERİLEN TEVECCÜH MEMNUNİYET VERİCİ’

OTOPARK Tanıtım Günleri'nde konuşan Şamlıoğlu Otomotiv Genel Müdürü Onur Şamlı, Toyota markasına duyulan güven ve satışa sundukları modellere gösterilen teveccühün memnuniyet verici olduğunu söyledi.

2020 yılının geride kalan döneminde ortaya koydukları satış grafiğinin bunun açık bir göstergesi olduğunu dile getiren Onur Şamlı, pek çok otomobil tutkununun ileri teslimat yöntemiyle Toyota sahibi olmak için sıraya girdiği ifade etti.

‘Hybrid eşittir Toyota’ sloganıyla özdeşleşen modellerin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Şamlı, üstün teknoloji ve donanım özelliklerine sahip Toyota modellerini uygun fiyat ve kredi destekleriyle müşterilerine sunduklarının altını çizdi.

Pandemi sürecinde test sürüşlerine zorunlu bir ara verdiklerini belirten Şamlı, “Toyota bu konuda hayli hassas” dedi.

Satış, servis, sigorta ve diğer birimlerde görev alan çalışanlarını iki gruba ayırdıklarını ve dönüşümlü mesai planını uyguladıklarını anlatan Şamlı, “Böylece hem çalışanlarımızın hem de müşterilerimizin sağlığını muhafaza etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu. Şamlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Toyota’nın gözde modelleri Yeni Corolla ve Yeni Corolla HB, Yeni Toyota Camry Hybrid , Yeni RAV4 Hybrid, C-HR, Hilux ve Yaris’i müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

YENİ HİLUX ÇORUM’DA

Yeni Hilux’u Çorum’da satışa sunarken Yeni Yaris’i de önümüzdeki günlerde showroomumuzda görücüye çıkarmaya hazırlanıyoruz.

Tasarımı, konforu ve üstün teknolojik donanımlarıyla bir şehir aracı olarak dikkat çeken Hilux yenilendi. İnvincible versiyonu ile plazamızda yerini alan Yeni Hilux’un Adventure ve Hi-Cruiser dahil olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. 2.4 litrelik dizel motor seçeneğine sahip Yeni Hilux, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motoruyla 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Öte yandan Toyota Finans sisteminden kullanılabilecek kredi imkanı ile üstün teknolojilere sahip herhangi bir Toyota modeline sahip olmak çok kolay.

Satış kampanyalarımız hakkında detaylı bilgi almak, Toyota’nın yeni modellerini yakından görmek isteyen herkesi Şamlıoğlu Plaza’ya bekliyoruz.”

‘ESKİ DOSTLARI UNUTMADIK’

Şamlıoğlu Otomotiv Servis Müdürü Fatih Kırdı, ‘Eski Dostlar’ adlı kampanyanın devam ettiğini söyledi.

Kampanya içeriğinden bahseden Fatih Kırdı, “2007-2013 yılları arasındaki Corolla, 2007-2012 yılları arasındaki Auris ve 2006-2011 yılları arasındaki Yaris modellerini kapsayan bu kampanya ile belirli yedek parçalarda yüzde 30’a varan indirimler sunuyoruz” dedi.

‘İyinin de İyisi’ sloganıyla öne çıkan Toyota’nın kullanıcılarına benzersiz avantajlar sunduğunu vurgulayan Servis Müdürü Kırdı, “Toyota Forever Programı, Toyota Garanti ve Garanti Ekstra Programı, Toyota Asistanım, Toyota Kasko, Hibrit Sistem Kontrolü ve Uzatılmış Hibrit Akü Güvencesi’ gibi hizmet paketlerimiz bulunuyor” diye konuştu. Kırdı, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Servis kampanyalarımız ve sunduğumuz avantajlardan faydalanıp detaylı bilgi almak isteyen tüm Toyota kullanıcılarını Şamlıoğlu Servis’e davet ediyoruz.”