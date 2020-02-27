Trafiğe açılmayan yolda trafik cezası yedi

FATİH BATTAR

Çorum’da Gazi Caddesi’nde esnaflık yapan Erkan Öztürk, resmi olarak trafiğe açılmayan yolda ters yöne girdiği iddiasıyla Fahri Trafik Müfettişi tarafından 1220 TL trafik cezası yedi.

13 Şubat tarihinde Karakeçili Mahallesi’nde yeni açılan yolda bir evin yıkımı esnasında aracı ile geri dönmek zorunda kalan Öztürk’e, ters yön levhasının olmadığı yerden dönünce Fahri Trafik Müfettişi tarafından 1220 TL trafik cezası kesildi.

Yıkım olduğunu görünce geriye dönmek zorunda kaldığını ve bu yüzden çok komik ama ağır bir ceza ile karşılaştığını belirten Öztürk, cezaya itiraz etmek için dava açmaya hazırlanıyor.

Fahri Trafik Müfettişleri yüzünden bir çok vatandaşın haksız yere mağdur edildiğini dile getiren Öztürk; “Çorum’da dünyanın merkezinde eşine az rastlanır trafik cezaları ile karşılaşıyoruz. Resmi olarak trafiğe kapalı olan yolda 1200 TL gibi bir ceza yedim. Tek suçum o bölgede yıkım olduğunu görünce geriye dönmek. Benim oradan döndüğümü gören fahri trafik müfettişi ceza kesmiş. Benim döndüğüm yolda bir kere ters yön diye bir işaret levhası yoktu ve bu yol daha henüz resmi olarak trafiğe açık bir yol değil. Trafiğe kapalı yola nasıl ceza kesiyorlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına da gelebilir. Fahri trafik müfettişleri olayı biraz abartıyorlar ve insanları mağdur ediyorlar. Ben mağdur oldum. Cezaya itirazımı yapacağım ve dava açacağım.” dedi

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 18:39